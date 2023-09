Barbie, com'è nata la canzone di Ryan Gosling 'I'm just Ken'?

È stata svelata la durata della versione estesa di Barbie, e non solo, in un post su Tiktok è stato rivelato il processo creativo dietro la canzone “I’m just Ken” cantata da Ryan Gosling nel film.

Sul suo profilo TikTok, il produttore discografico Mark Ronson, compositore della colonna sonora di Barbie, ha risposto a un commento di un utente che diceva “mi piacerebbe ascoltare il dietro le quinte della canzone”, e il disc jokey ha esaudito il suo desiderio.

“Ecco come abbiamo realizzato la canzone: Greta (Gerwig) ci ha mandato questa sceneggiatura incredibile, e sapevamo fin da subito che dovevamo scrivere una canzone per Ken. Stavo camminando verso lo studio una mattina e la frase “I’m just Ken, everywhere else i’d be a ten” è comparsa nella mia mente, e ho pensato “Oh, sembra l’inizio di un coro””. Successivamente è intervenuto il musicista Andrew Wyatt, co-creatore della colonna sonora, che ha fatto ascoltare un campione iniziale della canzone. “Quindi sono entrato in scena, e ho pensato: “quale sarebbe il modo migliore per unirlo a un verso” e mi è venuto in mente: “doesn’t seem to matter what i do, i’m always number two”.

I due musicisti hanno poi concluso “Abbiamo inviato la nostra demo a Greta, che l’ha adorata. Greta a sua volta l’ha inviata a Ryan (Gosling), che era davvero euforico e ha insistito per essere lui a cantare la canzone. Greta ha poi detto: “ho bisogno di un ballo per questa canzone, ed è lì che è nata la Kenergy”. Poi Ryan ha fatto la performance della vita, ma questo già lo sapete.”

Il film di Greta Gerwig è stato un successo clamoroso a livello mondiale, e Barbie ha superato The Avengers negli USA nella classifica degli incassi.