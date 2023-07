Barbie: una clip dietro le quinte svela il ruolo di John Cena

Presto potremo scoprire tutto quello che Barbie ci riserverà, con il nuovo film di Greta Gerwig che si preannuncia come un calderone di sorprese capace di appassionare tanto i fan della bambola quanto gli spettatori più smaliziati. Intanto, una nuova clip ha finalmente svelato il ruolo di John Cena nel film in uscita il 20 luglio 2023.

Dopo avervi svelato l’accordo segreto da Margot Robbie e Ryan Gosling sul set di Barbie, grazie a un nuovo video promozionale abbiamo finalmente scoperto la parte interpretata dal wrestler e attore nell’opera prodotta dalla Warner Bros.

Lo speciale dietro le quinte presentato da iHollywoodTV, si chiude infatti con l’anticipazione del personaggio di John Cena che interpreterà Ken Tritone.

Avete capito bene. Ken Tritone. Lunghi capelli biondi, nessuna maglietta e tante conchiglie legate al collo per le prime immagini dell’eroe dei film d’azione che a proposito del film della Gerwig ha detto: “Il concetto mi ha lasciato a bocca aperta. Penso che sarà un film che piacerà a tutto il pubblico. Pensò che alimenterà conversazioni. E penso che sarà straordinariamente bello dal punto di vista visivo. Il pubblico se ne andrà con opinioni differenti e questa è la più grande forma di intrattenimento. Quando non esiste un’unica opinione universale su un progetto non credo sia un male, ma credo che il fatto che la gente possa discutere animatamente di qualcosa sia un bene. Mi piace questa polivalenza”.

Non ci resta che aspettare, dunque, per poter vedere Ken nelle sue varie forme, e in particolare in quella portata sullo schermo da John Cena, intanto vi lasciamo alle parole di Simu Liu sull’interpretazione di Ryan Gosling in Barbie.