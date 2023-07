Barbie, Christine Vachon ricorda il suo film proibito: 'Non possiamo ancora mostrarlo'

Barbie di Greta Gerwig, in sala dal 20 luglio 2023, sta facendo parlare di sé per il prestigioso cast, la ricorrenza del rosa e la nuova versione canora degli Aqua, eppure non tutti sanno che in passato la bambola Mattel è stata oggetto di un film decisamente più oscuro e inquietante...

La pellicola in questione è Superstar: The Karen Carpenter Story, risalente al 1987 e diretta da Todd Haynes. Del tutto sperimentale, utilizzava materiale d'archivio, teste parlanti e stop-motion, così da raccontare l'ascesa della cantante Karen Carpenter fino alla sua improvvisa, tragica morte dovuta all'anoressia. Per approfondire il disturbo comportamentale, ecco i danni che l'anoressia comporta a livello cerebrale.

Il team comprendeva Christine Vachon, produttrice cinematografica vincitrice del Premio Raimondo Rezzonico al Festival di Locarno nel 2008. In una recente intervista, Vachon ha raccontato quando la Mattel si recò presso il loro ufficio dopo l'uscita del film, e di come Haynes fosse riuscita a evitare qualsiasi vincolo legale. "Todd ha comprato tutte quelle bambole nelle vendite di garage" ha ricordato. "Erano imitazioni, quindi ha potuto dimostrare a Mattel che si trattava di un marchio differente. Non era Barbie, insomma, bensì quello che avevi se i tuoi genitori non possedevano abbastanza soldi".

Il film indipendente – della durata di 43 minuti – ha ottenuto un sensazionale successo e svariate proiezioni in festival internazionali, tra cui quello di Toronto; negli anni '90, però, è stato ritirato dal commercio dopo che Richard Carpenter, fratello dell'autentica Karen, ha intentato e vinto una causa contro Haynes. "Il motivo per cui non chiese il permesso delle canzoni" ha continuato Vachon, "è perché non si aspettava che il film esplodesse a tal punto". Comunque, ad aver impressionato i famigliari della cantante è stata soprattutto l'angosciante rappresentazione degli stessi.

Assisteremo mai a Superstar: The Karen Carpenter Story? Sì, a quanto pare: UCLA e Sundance collaborano per restaurare e masterizzare il film. "Accadrà! Non è qualcosa su cui stiamo lavorando, ma sono sicura che vedrà la luce, prima o poi – sì, me lo sento"; in ogni caso, "al momento non possiamo ancora mostrarlo".

Tornando alla ben più "rosea" versione di Greta Gerwig, Charli XCX anticipa la soundtrack di Barbie.