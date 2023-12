Barbie, chi è davvero Allan? Le cose da sapere sul misterioso personaggio

In un mondo come quello di Barbie di Greta Gerwig dove al centro dell'attenzione c'erano soltanto le Barbie e i vari Ken, il personaggio di Allan spicca senz'altro in mezzo al mucchio. Nella pellicola campione di incassi di quest'anno (1.4 miliardi di dollari racimolati al box-office), il ruolo era interpretato da Michael Cera. Ma chi è Allan?

Introdotto per la prima volta nel 1964, Allan ha avuto una storia travagliata, che è stata oggetto di controversie fin dal suo debutto. La bambola è stata introdotta sugli scaffali dei negozi durante la rinascita della Barbie negli anni Sessanta come "migliore amico di Ken", con la caratteristica che tutti i vestiti di Ken andavano bene anche per Allan.

Tuttavia, alcuni si chiesero se Ken e Allan fossero un po' più che semplici amici, e all'epoca si ipotizzò che l'uscita della bambola insinuasse che i due avessero una relazione omosessuale. La Mattel non ha mai commentato l'idea di una storia d'amore tra Ken e Allan, ma Allan è stato misteriosamente rimosso dal mercato solo un anno dopo la sua diffusione, per poi tornare in commercio quasi 30 anni dopo. Nel frattempo, leggete la nostra recensione di Barbie.

Nel 1991, dopo decenni trascorsi nel dimenticatoio, la bambola Allan è tornata nella mischia, questa volta sposata con la controversa Midge. Sebbene la coppia sia stata reintrodotta come sposi con il set Wedding Day Allan e Wedding Day Midge, nel 2003 avrebbe fatto parte di un'altra controversia sotto forma di linea Happy Family.

Queste nuove bambole Allan e Midge (Allan sfoggiava una nuova grafia del nome, "Alan") presentavano Midge con il pancione e un bambino di cartone che poteva essere rimosso da un grembo magnetico staccabile. Midge incinta fu infine ritirata dagli scaffali dei rivenditori perché alcuni pensavano che il giocattolo potesse promuovere le gravidanze tra gli adolescenti.

Come Allan, anche Midge incinta è stata citata nel film di Barbie, dove Emerald Fennell, regista di Una donna promettente e Sultburn, ha interpretato il personaggio.

Sapevate che la star di Allan, Michael Cera, ha rischiato di non partecipare al film di Barbie. L'ex membro di Arrested Development ha dichiarato a GQ, prima dell'uscita del film, che il suo agente aveva rifiutato l'offerta iniziale di fargli interpretare il controverso personaggio. Tra l'altro, inizialmente, era previsto anche un cameo di Timothee Chalamet.

"È stato una specie di casting all'ultimo minuto. Il mio agente ha ricevuto una telefonata per verificare la mia disponibilità, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ho ricevuto una telefonata per questo film. È il film di 'Barbie'. La regia è di Greta Gerwig e le riprese si svolgeranno a Londra per quattro mesi o giù di lì, quindi ho detto loro che probabilmente non avresti voluto farlo perché probabilmente non vuoi andare a Londra'".

Cera ha proseguito: "Mi sono detto: 'Cosa! Cosa vuoi dire? Richiamali! Non mi ha mandato a quel paese, ma mi ha detto: 'Ho gestito le loro aspettative sul fatto che tu non volessi farlo'. E io: 'Come posso non farlo? Devo farlo!'".