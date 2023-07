Barbie, chi è l'anziana signora che compare nel film con Margot Robbie?

Se avete visto Barbie di Greta Gerwig vi sarete sicuramente accorti del curioso cameo della 'bellissima anziana signora' che condivide una strana scena con Margot Robbie a circa metà del film.

La sequenza non ha alcuna rilevanza ai fini della trama, praticamente non porta avanti la narrazione di un millimetro e anzi la blocca del tutto per alcuni secondi, ma oltre alla sua irresistibile tenerezza ha proprio l'aura di una sequenza cameo intesa per omaggiare qualcuno: ma chi è questo qualcuno e perché i cineasti hanno sentito il bisogno di rendergli omaggio?

Ebbene, la signora anziana che compare in Barbie nella scena della fermata dell'autobus - e che la Barbie Margot Robbie, in quel momento del film alle prime armi col mondo reale, definisce 'bellissima' - altri non è che Barbara Handler, la donna che ha ispirato l’iconica bambola: per chi non lo sapesse, la madre di Barbara era infatti l’imprenditrice e inventrice Ruth Handler, che ha co-fondato la Mattel con suo marito ed è stata il primo presidente dell’azienda (cui fa riferimento un'altra battuta del film in una divertente scena con Will Farrell). La donna, come spiega il film stesso, decise di dare alla bambola il nome della figlia, Barbara, troncato in Barbie, mentre il nome del pupazzo Ken è un omaggio a quello del figlio.

Tra l'atro la stessa Ruth Handler appare nel finale di Barbie, interpretata dall'attrice Rhea Perlman.