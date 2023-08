Barbie e la censura anti-LGBTQ: quali paesi asiatici hanno vietato il film?

Dura la vita dei blockbuster. La scia del successo non sempre attirata a sé elogi, ma anche aspre critiche e persino qualche censura. A questo destino non è riuscita a scampare Barbie, successo al botteghino firmato da Greta Gerwig che sta avendo non pochi problemi con i Paesi asiatici.

Barbie è stato bannato in Vietnam, ma sia i Paesi asiatici che il Medio Oriente sembrano avere più di un problema con il film di Margot Robbie. Per quanto riguarda, appunto, il continente asiatico nel mirino è finita la famosa mappa che ha segnato l'abolizione del film in Vietnam. Infatti quando Barbie si reca da Barbie Stramba, quest'ultima le mostra una cartina geografica del mondo: e proprio lì si intravede la chiacchierata "linea dei novi trattini", una porzione del Mar Cinese Meridionale rivendicata da più paesi asiatici alla Cina. A causa di questo dettaglio, negli Stati Uniti parte del pubblico ha definito Barbie un film pro-Cina.

Volando in Medio Oriente, invece, i Paesi arabi richiedono la censura in quanto Barbie sostiene apertamente i diritti LGBTQ e ne mostra una rappresentazione sul grande schermo facendo storcere il naso all'interno mondo arabo. Warner Bros ha già chiarito la questione: i personaggi di Barbie non possono avere un orientamento sessuale in quale bambole, ma il rischio censura è dietro l'angolo tanto che l'uscita di Barbie in Medio Oriente è stata posticipata al 31 agosto.

A parte questi problemi "diplomatici", Barbie è un vero successo: sono sei film hanno guadagnato più della pellicola di Gerwig nel secondo fine settimana!