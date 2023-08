Barbie cede per la prima volta il primo posto ma Blue Beetle delude: il film DC affonda

La partenza di Blue Beetle al box office è stata pessima, con incassi dalle anteprime inferiori addirittura a quelle di Shazam 2, e anche se il nuovo cinecomic DC Studios otterrà il primo posto superando Barbie la sua purtroppo sarà una vittoria di Pirro.

Blue Beetle infatti incasserà 25 milioni nel suo week-end di debutto in Nord-America, una cifra inferiore rispetto alle proiezioni della vigilia che invece davano il film di supereroi a 30-32 milioni di dollari: quel risultato è stato reso impossibile dal primo giorno di programmazione, venerdì 18 agosto, quando Blue Beetle ha esordito con soli 10 milioni di dollari, tra i quali sono compresi anche i 3,3 milioni delle anteprime del giovedì.

Numeri che non sarebbero neppure disastrosi se però il passaparola non fosse così poco entusiastico: in queste ore infatti Blue Beetle ha ottenuto un B+ su CinemaScore, lo stesso che il pubblico ha assegnato allo sfortunato Shazam!: Fury of the Gods la scorsa primavera: riuscirà a comportarsi meglio a livello globale? Nel frattempo Doggy Style della Universal ha fatto anche di peggio, con un esordio di appena 8,5 milioni da 3.223 sale a fronte di un budget di produzione di 46 milioni bilancio.

La notizia dunque è che, al suo quinto week-end di programmazione, Barbie cederà per la prima volta il primo posto della classifica - ma il suo regno continua a livello globale, dato che il film con Margot Robbie supererà Super Mario Bros nei prossimi giorni per diventare il miglior incasso del 2023.

Nel frattempo, scoprite il giallo sul cameo di Ben Affleck tagliato da Blue Beetle.