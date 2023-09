Barbie, Carlo Verdone sul film di Margot Robbie: 'Sono entrato in sala e poi sono uscito'

Mattel ha confermato che il successo di Barbie servirà a lanciare una saga stile MCU. Anche Carlo Verdone è andato a vedere il film dedicato alla bambola di Ruth Handler, ma non sembra esserne rimasto particolarmente soddisfatto.

In un’intervista a Vanity Fair, l’attore italiano ha dichiarato: “Come sono entrato, così sono uscito. Poi mi hanno subito redarguito dicendo: “Ma no, guarda che è un film molto moderno". E io mica li critico, si vede che è sfuggito qualcosa a me […] (è un successo) ma non per il cinema italiano. Comunque è un film con un'idea dentro”.

L’attore non sembra essere rimasto molto convinto dal film di Greta Gerwig (qui potete trovare la nostra recensione di Barbie), probabilmente lontano dalla sua idea di cinema e in generale lontano dal cinema italiano. Verdone si è espresso anche su Nolan e Oppenheimer: “Forse un filo troppo lungo, ma io amo tanto Nolan”.

Verdone si è lanciato anche in una riflessione sullo stato di salute del cinema in Italia e sul perché i film italiani non riescono ad avere lo stesso successo di quelli americani: “Stiamo sempre là, guardo il Cinetel tutte le mattine e in cima ci sono sempre Barbie e Oppenheimer. C'è qualche film italiano che tenta qualcosa in più, ma è difficile. Hanno chiuso troppe sale: dobbiamo riflettere su cosa manca al nostro cinema, se il pubblico vuole altri attori, più novità, che si azzardi di più. I risultati mi impensieriscono, mi auguro che si riprenda, ma probabilmente si deve cambiare qualcosa nella scrittura. Sono certamente dispiaciuto perché io sono nato col cinema e mi manca tantissimo.”