Barbie, che fine ha fatto il cameo di Timothée Chalamet? Parla la star di Wonka

Barbie ha assoldato tra le sue bambole un altissimo numero di star di Hollywood: con un cast così spettacolare a indossare i panni dei vari Barbie e Ken, Greta Gerwig ha svelato un lato più giocoso di attori come John Cena (e chi si riprende più dai suoi capelli biondi come Ken Tritone) eppure in Barbie c'è un grande assente: Timothée Chalamet!

Tra i piani della regista Greta Gerwig c'era anche la star di Wonka ma il suo ruolo non è mai stato mai svelato neanche a Chalamet stesso: "Non so quale sarebbe stato il cameo - ha detto l'attore a Jimmy Fallon al The Tonight Show - penso che sarebbe stato uno dei Ken rifiutati, ma di sicuro non Alan".

Chalamet e Gerwig hanno collaborato insieme per Piccole Donne e Lady Bird e l'assenza dell'attore nella nuova impresa della regista ha rattristato molto Gerwig: "Ho avuto la sensazione di aver fatto qualcosa senza i miei figli - ha detto la regista di Barbie a CinemaBlend - Non sono la loro mamma, ma in un certo senso mi sento come se lo fossi".

Ma cosa c'è dietro il cameo mancato di Timothée Chalamet? Esigenze lavorative: l'attore infatti stava girando Wonka nello stesso periodo e i due set non erano conciliabili in alcun modo. Non sapremo mai quale Ken avrebbe interpretato Chalamet ma le tinte pastello del magico e rosa set di Barbie di certo gli avrebbero donato!

Adesso che Mattel è pronta a un nuovo live-action ci sarà spazio per Chalamet nel mondo dei giocattoli?Oppure basterebbe semplicemente la conferma di Barbie 2 per spingere l'attore a Barbieland!