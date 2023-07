Barbie, un brano di Billie Eilish sarà nella colonna sonora del film

La colonna sonora di Barbie sarà costellata dalla presenza di stelle. A confermarlo è stata l'aggiunta di Billie Eilish al folto gruppo di celebrities che hanno collaborato alle musiche della pellicola che sbarcherà a brevissimo nei cinema di tutto il mondo.

Insomma, Billie Eilish si aspetta il suo posto in prima pagina. Dopo l'annuncio di Nicki Minaj, Lizzo e Dua Lipa nella colonna sonora del film, si è aggiunta anche la fresca vincitrice del premio Oscar alla miglior canzone per il main theme di No Time to Die. Come era più che prevedibile la Gerwig ha mostrato l'intezione di puntare altissimo anche per quanto riguarda le musiche del film. Lo si era già capito dopo la pubblicazione del brano di Dua Lipa per Barbie finito immediatamente al primo posto di moltissime classifiche in giro per il mondo.

L'annuncio è arrivato dopo alcuni commenti fatti da Mark Ronson che ha parlato della presenza tra le star che hanno partecipato alla colonna sonora di una delle "più grandi artiste della sua generazione". La Eilish ha fatto trapelare la notizia subito dopo attraverso un post su Instagram nel quale ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il lavoro fatto per la pellicola.

Nel frattempo, Barbie è stato ufficialmente bannato in Vietnam e destino simile sembra lo avrà anche Oppenheimer in Giappone. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!