Barbie box office senza freni: 500 milioni nel mondo, in Italia meglio di Checco Zalone

Barbie continua a volare al box office, apparentemente inarrestabile: dopo aver superato il record de Il cavaliere oscuro sul primo lunedì, il film prodotto da Margot Robbie non accenna a rallentare né all'estero né in Italia.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, Barbie ha già superato i 500 milioni di dollari in tutto il mondo e guarda con fiducia al record dei migliori incassi del 2023 al box office attualmente detenuto da Super Mario Bros e dai suoi 1,3 miliardi: il film co-scritto e diretto da Greta Gerwig, infatti, ha già conquistato la sesta posizione della top10 generale superando il totale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, e nel prossimo week-end dovrebbe ottenere altri 70 milioni soltanto negli Stati Uniti, una cifra a dir poco impressionante che sarebbe superiore ai week-end d'esordio di The Flash, Indiana Jones e Il quadrante del destino, Transformers: Il risveglio e Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno.

Il dato davvero fondamentale però arriva dal resto del mondo, e per una volta l'Italia fa la voce grossa: sul nostro mercato infatti Barbie procede a un ritmo indiavolato e ha superato i 14 milioni, già quinto miglior risultato nella classifica dei maggiori incassi dalle riaperture post-Covid (presto supererà Minions 2, passando quindi in quarta posizione) e al momento è impossibile capire fin dove potrà arrivare: quel che è certo è che solo Avatar: La via dell'acqua ha fatto registrare questi incassi finora, ma durante il periodo delle feste natalizie; per trovare un film paragonabile a Barbie bisogna infatti risalire a Sole a catinelle di Checco Zalone, l'ultimo film del comico di Bari a non essere uscito sotto le vacanze di Natale (esordì ad ottobre), ma anche in quel caso la partenza è stata inferiore a quella di Barbie: 4,3 milioni nel primo lunedì/martedì/mercoledì, contro i 4,9 milioni di Barbie nello stesso periodo.

Avatar: La via dell'acqua è diventato il sesto maggior incasso della storia del nostro box office a 44,7 milioni, Sole a catinelle invece è ancora oggi al terzo posto a 51 milioni: Barbie dove riuscirà a piazzarsi? Non resta che aspettare.

Quel che certo è che molto presto Mattel sarà costretta a mettere in commercio un nuovo modello di bambola: Barbie box office.