Barbie, a Billie Eilish questa parodia della sua canzone è piaciuta davvero!

Dopo la >cover di Halle Bailey di What Was I Made For? di Billie Eilish, si prospetta un successo simile anche per la sua parodia cantata dalla cantante e comica Queenzzielocthevoice su Tik Tok. Il brano è diventato così virale da arrivare persino alle orecchie di Billie Eilish!

What Was I Made For? è uno dei brani della colonna sonora di Barbie, blockbuster dell'estate firmato da Greta Gerwig, di maggior successo: la canzone scala le vette delle classifiche, e come tutti i brani di successo, diventando virale su Tik Tok.Tra i molti video comparsi sul popolare social network uno in particolare ha conquistato il web: la parodia di Queenzzielocthevoice, che trovate in calce all'articolo, vista da oltre un milione e mezzo di utenti su Tik Tok!

Ma non è tutto: oltre l'immenso successo in termini in interazioni, il video è arrivato all'attenzione proprio di Billie Eilish che non solo ha commentato il video, ma ha persino fatto riferimento alla parodia nel corso di un suo concerto! Insomma non possiamo di certo dire che la cantante non abbia apprezzato! Oltre le attenzioni della pop star, la parodia di Queenzzielocthevoice è un virale audio di Tik Tok, adoperato persino al posto della canzone originale.

Tutto ciò che circonda Barbie diventa virale mentre il celebre film con Margot Robbie fa la storia di Warner Bros e supera persino Harry Potter!