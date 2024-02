Barbie, Billie Eilish verso gli Oscar: guardate l'esibizione live ai Grammy

Billie Eilish è stata protagonista di una struggente performance nel corso dei Grammy Award di ieri sera, cantando What Was I Made For?, scritta dalla cantante insieme al fratello Finneas O'Connell per il film Barbie di Greta Gerwig. Introdotta da Trevor Noah, la performance del duo ha conquistato la platea di star.

Il brano What Was I Made For? ha ricevuto cinque nomination ai Grammy: registrazione dell'anno, canzone dell'anno, miglior canzone scritta per i media visivi, miglior videoclip e miglior interpretazione pop solista, vincendo il premio al miglior brano per i media visivi, proprio grazie al suo apporto per il successo di Barbie, durante la serata in cui è comparsa a sorpresa Céline Dion.



Billie Eilish aveva già vinto sette Grammy Award, dal 2020 in poi, quando vinse il premio quale miglior artista emergente.

L'esibizione dei Eilish si è aggiunta a quelle, tra le altre, di Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Billy Joel, Dua Lipa, Joni Mitchell, Tracy Chapman e gli U2.

Il terzo lungometraggio diretto da Greta Gerwig è uno dei titoli simbolo dell'annata cinematografica appena trascorsa e nelle ultime settimane ha fatto molto discutere la mancata candidatura agli Oscar per Margot Robbie come miglior attrice e Greta Gerwig come miglior regista.



Recuperate la nostra recensione di Barbie, in attesa di scoprire quante statuette riuscirà a portarsi a casa nel corso della Notte degli Oscar.