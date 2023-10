Barbie, Billie Eilish ha finalmente mostrato il tatuaggio sulla schiena: le foto

La cantante Billie Eilish ha una grande passione per il mondo dei tatuaggi e da qualche mese i fan si sono accorti di un nuovo tatuaggio sulla schiena, notato nel corso di un concerto che l'artista ha tenuto lo scorso agosto. Reduce dal successo della sua canzone in Barbie, Eilish ha pubblicato le immagini del suo nuovo tatoo.

Le immagini mostrano Billie Eilish in uno studio di tatuaggi e quelli che sembrano gli istanti conclusivi di un'opera d'arte in fase di completamento. Si può vedere il lavoro in fase di conclusione e le immagini dei suoi modelli sulla sinistra.



Il tatuaggio è un disegno astratto molto originale, perfettamente in linea con l'estetica di Billie Eilish, come viene fatto notare dai media internazionali che hanno ripreso la curiosità legata alla cantante.

Su TikTok la notizia del nuovo tatuaggio di Billie Eilish era diventata già virale da settimane con un video che immortalava la nuova opera sulla schiena della cantante durante un live.



Per il film Barbie, Billie Eilish ha lavorato alla canzone What Was I Made For, diventata in breve tempo un grande successo in tutto il mondo anche grazie al grande exploit nelle sale del film diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.



