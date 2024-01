Barbie, Billie Eilish esulta per la candidatura agli Oscar: 'Una giornata folle'

Il 2023 è stato sicuramente un anno prolifico da un punto di vista di uscite cinematografiche, molte di queste hanno soddisfatto le aspettative, mentre invece altre sono riuscite davvero a monopolizzare l'attenzione di tutti per un largo periodo. In quest'ultima fascia si trova di certo Barbie, pellicola diretta da Greta Gerwig.

Il film, che potete trovare anche tra i candidati agli Oscar 2024, è riuscito ad aggiudicarsi numerose recensioni positive ed ha fatto in modo di rendere una figura iconica come la bambola, qualcosa che andasse oltre la semplice icona di stile.

Di certo il merito di questo va a Margot Robbie e Ryan Gosling, che sono riusciti a rendere al meglio i loro personaggi. Ma siamo anche certi che Barbie non sarebbe stato lo stesso senza le musiche di Billie Eilish.

Ecco perché non ci stupisce come il brano "What Was I Made For?", scritto dalla cantante insieme a suo fratello Finneas, sia riuscito ad inserirsi tra i possibili vincitori nella categoria miglior canzone originale alla prossima edizione degli Oscar. Sicuramente non sarà una strada facile quella verso la vittoria, ma nel frattempo Eilish si è lasciata andare al puro e semplice entusiasmo.

Quest'ultima ha infatti definito "Una mattinata folle", quella in cui ha scoperto di essere tra i nominati all'ambito premio, di certo un momento che, siamo sicuri, è già diventato uno di quelli da ricordare in questo nuovo anno per l'artista.

Voi che ne pensate?