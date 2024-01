Barbie, Billie Eilish emozionata ai Golden Globes: 'Scrivere quella canzone mi ha salvata'

Secondo Meryl Streep “Barbie ha salvato hollywood e i lavori di tutti noi”, ma la pellicola ha conquistato solamente 2 Golden Globes, di cui uno per la miglior canzone, assegnato a Billie Eilish.

La giovanissima artista ha realizzato per il film diretto da Greta Gerwig la canzone “What was i made for”, e ha conquistato la statuetta d’oro all’evento del 7 gennaio 2024. La cantante, nel suo discorso di ringraziamento, si è mostrata profondamente emozionata per il riconoscimento, e queste sono state le sue parole:

“È stato esattamente un anno fa, quasi, che ci è stato mostrato il film, e all'epoca ero molto, molto infelice e depressa. E scrivere quella canzone mi ha salvato un po'. E un anno dopo, eccoci qui. È davvero surreale e mi sento incredibilmente fortunata e grata. Non mi aspettavo questo momento. Grazie a mio fratello Finneas. È grazie a te che sono quello che sono. Voglio ringraziare Greta e Noah (Baumbach) per aver realizzato questo film incredibile. Voglio ringraziare Margot (Robbie) per essere la Margot che conosciamo e amiamo...”

Oltre alla statuetta per la canzone migliore, Barbie (qui trovate la nostra recensione di Barbie) si è aggiudicato il “globe award for cinematic and box office achievement”, il Golden globe per il film con il maggior incasso annuale.