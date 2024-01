'Barbie più bello di 2001 Odissea nello spazio': critico del New Yorker infiamma i social

Le candidature ufficiali agli Oscar 2024 hanno lasciato indietro Barbie, almeno rispetto alle aspettative iniziali, ma il critico del New Yorker Richard Brody ha provato a riportare il film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie al centro dell'attenzione social con un paragone a dir poco ardito.

Tutto è nato da un semplice commento sui social, dove un utente ha lamentato il fatto che al giorno d'oggi il messaggio politico dei film abbia più valore del film stesso, col risultato che quelli che un tempo sarebbero stato considerati semplicemente dei divertenti blockbuster estivi, come ad esempio Barbie, ora vengono equiparati a film fondamentali della storia del cinema come 2001: Odissea nello spazio. Su questo ragionamento è però intervenuto Brody, critico cinematografico del New York e apertamente schierato con 'l'estrema sinistra democratica' statunitense e newyorkese, che ha scritto: "No: Barbie è superiore a 2001: Odissea nello spazio, fatta eccezione per l'insuperabile sequenza Stargate".

Da lì, apriti cielo: i social ovviamente sono esplosi, con l'uscita di Brody che ha fatto in pochi secondi il giro del mondo (almeno quello interessato alla critica cinematografica) arrivando anche in Italia. Una boutade per ottenere qualche istante di popolarità, oppure un pensiero condiviso da più parti?Brody è certamente un critico cinematografico di prim’ordine, ma non è nuovo ad esclamazioni di questo tipo, e la sua passione per Greta Gerwig non è nuova: in passato, ad esempio, definì la generazione del mumblecore, il cinema indipendente newyorkese, la 'nuova' Nouvelle Vague, e giudicò il remake di Oldboy di Spike Lee (altro newyorkese) superiore all'originale di Park Chan-wook.

