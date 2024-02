Barbie ha battuto Oppenheimer ai Grammy: cos'ha vinto il film con Margot Robbie?

Gli amanti della musica hanno assistito ieri sera alla notte dei Grammy Award, i più importanti premi musicali dell'industria americana. Tra le candidature anche diversi film che hanno caratterizzato l'annata cinematografica 2023, con Barbie di Greta Gerwig che si è ritagliata uno spazio importante nel lotto dei vincitori.

Barbie si è aggiudicata i premi alla miglior compilation per i media visivi e la miglior canzone scritta per i media visivi, What Was I Made For?, lasciando a Oppenheimer il premio alla miglior colonna sonora per media visivi. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Barbie, l'ultimo film di successo diretto da Greta Gerwig.



Bilie Eilish ha ritirato, molto emozionata, il premio a What Was I Made For?:"È scioccante per me. Mi aspettavo di girarmi subito e andarmene". Anche il fratello, Finneas O'Connell, che ha lavorato con lei alla canzone, ha dichiarato:"Voglio ringraziare i nostri genitori, nostro padre, che ha lavorato come operaio edile presso la Mattel Corporation per gran parte della nostra infanzia per mettere il cibo sulla tavola".



Il duo ha battuto altre canzoni di Barbie come I'm Just Ken, con cui sarà in competizione anche ai prossimi premi Oscar. Non perdetevi l'esibizione di Billie Eilish ai Grammy Award sulle note di What Was I Made For?



Nel cast del film Margot Robbie interpreta Barbie Stereotipo e Ryan Gosling il Ken principale della storia, fidanzato con la protagonista di Barbie Land.