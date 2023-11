Barbie, la battuta su Justice League era per Blade Runner: previsto cameo di Ridley Scott

Ridley Scott dalla Los Angeles del 2019 a Barbieland? Era la folle idea della regista Greta Gerwig per il suo blockbuster estivo Barbie, che a quanto pare al posto della controversa battuta su Justice League di Zack Snyder in origine ne aveva prevista una su Blade Runner.

Durante una recente apparizione al quartier generale della Writers Guild of America West, la regista e co-sceneggiatrice di Barbie ha rivelato che il riferimento alla "Snyder Cut" di Justice League non era nella sceneggiatura originale. Invece, al suo posto nel copione era stata inserita una frase che faceva riferimento a Blade Runner del 1982 e al famigerato dibattito sulla voce narrante voce fuori campo.

"Una delle Barbie diceva a Ken: 'Oh mio Dio, non avrei mai capito che Deckard è in realtà un replicante se non me lo avessi fatto notare tu', o una cosa del genere", ricorda Greta Gerwig ridendo. "Poi, quando invece non le viene fatto il lavaggio del cervello, dice: 'Mi è piaciuta la voce fuori campo. Mi ha aiutato a capire cosa stava succedendo. Nessuno capisce quel film!" Secondo il co-sceneggiatore Noah Baumbach, inoltre, ci sono state addirittura alcune riunioni per includere un cameo del regista di Blade Runner Ridley Scott in Barbie, ma alla fine la cosa non è andata in porto. "Non era per prendere in giro né Ridley né il film, naturalmente. È solo uno scherzo. Ogni riferimento che abbiamo messo nel nostro film viene dall'amore che proviamo per quel film o quella persona. Adoriamo Sylvester Stallone. Si tratta semplicemente di una serie di omaggi."

