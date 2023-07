Barbie batte Christopher Nolan due volte: superato il record de Il cavaliere oscuro

Barbie ha stabilito una valanga di record al box office italiano, ma in Nord-America sta andando addirittura più forte e nel suo primo lunedì di programmazione ha sconfitto nuovamente Christopher Nolan superando un primato de Il cavaliere oscuro che risaliva al 2008.

Come riportato dai principali analisti del settore, infatti, Barbie ha incassato una cifra record di 26 milioni di dollari a livello nazionale il 24 luglio, ovvero il suo primo lunedì di programmazione dopo il week-end d'esordio da urlo: si tratta del lunedì di maggior successo nella storia di Warner Bros., che supera il precedente record da 24 milioni di dollari nel primo lunedì de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. In pratica, una seconda vittoria del film di Greta Gerwig su un'opera nolaniana, dopo la chiacchierata sfida di Barbienheimer: riuscirà Barbie a superare anche il totale de Il cavaliere oscuro, che si attesta sul miliardo di dollari? Staremo a vedere.

Quel che è certo è che, dopo i suoi primi quattro giorni nelle sale, Barbie ha superato di gran lunga le aspettative al botteghino, guadagnando la bellezza di oltre 382 milioni in tutto il mondo con un budget di 145 milioni. Barbienheimer è stata letteralmente una salvezza per l'industria cinematografica, segnando record di affluenza post-pandemia durante il weekend di apertura e facendo registrare il quarto miglior week-end della storia del cinema: risultato che è andato benissimo anche al film di Nolan, dato che la sfida con Barbie ha spinto Oppenheimer ad un esordio da 182 milioni a livello globale.

Purtroppo in Italia il confronto amichevole non avverrà, dato che nel nostro mercato Oppenheimer arriverà in sala solo dal 23 agosto.