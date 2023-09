Barbie, scoprite la scena eliminata ispirata a Lo squalo di Spielberg

Barbie è stata il fenomeno cinematografico dell'anno e con lei anche tutti i personaggi che hanno fatto parte del film. Tra questi c'è Allan, interpretato da Michael Cera, capace di rubare la scena in determinate scene. Ma se esistesse una scena eliminata su questo personaggio ispirata a Lo Squalo?

Si, è bello come sembra. Il personaggio sarebbe stato al centro di una scena eliminata che richiamava in maniera esplicita Lo Squalo di Spielberg, in un tentativo di omaggio simile a quello fatto verso 2001: Odissea nello spazio e la scena del monolite. Mentre la Warner già pensa ad un spin-off su Ken, quello che i fan realmente vogliono sono le scene eliminate in modo da riuscire a scovare queste piccole perle ancora nascoste. A svelarlo è stato il direttore della fotografia del film che ha raccontato la geniale scena.

"Abbiamo fatto questa ripresa su Allan che emulava 'Lo Squalo'. È terrorizzato quando Ken colpisce un'onda e poi vola in aria. C'è un momento in cui l'ufficiale di polizia vede qualcuno che viene mangiato nell'acqua" ha raccontato Rodrigo Prieto. "La telecamera fa un push in è una mossa in cui usi uno zoom e ti avvicini al personaggio mentre allo stesso tempo esegui lo zoom indietro. L'effetto è che lo sfondo cambia: l'inquadratura e la sua performance sono molto drammatiche" ha concluso.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi sveliamo perchè Barbie è un film che ha fatto realmente bene al cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!