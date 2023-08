Barbie bannato dal Libano: 'Promuove l'omosessualità'

La Barbie mania continua. Mentre la pellicola continua a conquistare record su record in tutto il mondo, sembra che in alcune parti del globo il messaggio che il film cerca di trasmettere non sia stato accolto in maniera positiva. Tra questi stati c'è anche il Libano che si sta muovendo per vierarlo.

Dopo che Barbie è stato bannato in Vietnam a causa di questioni geopolitiche, anche il Libano ha cominciato a voler imporre la propria legislazione sul film. Il successo globale che sta riscuotendo l'opera di Greta Gerwig ha sicuramente avuto un grosso impatto sugli spettatori che, si spera, ne abbiano compreso a pieno i messaggi. Ciò non sembra essere successo con il governo libanese che vuole censurare il film poichè, secondo loro, promuoverebbe in maniera eccessiva l'omosessualità.

Il ministro della cultura libanese è stato il primo ad aprire questa questione parlando di quanto il film metta in crisi i valori religiosi. Le affermazione di Mohammad Mortada hanno suscitato scalpore in tutto il mondo per il suo significato profondamente razzista nei confronti della comunità LGBTQ+. Secondo Mortada, infatti, la pellicola ha l'obiettivo di "promuovere l'omosessualità e la trasformazione sessuale" e "contraddice i valori della fede e della moralità" diminuendo l'importanza della famiglia tradizionale. Insomma, parole di un governo fortemente conservatore.

