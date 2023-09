Barbie, quante bambole del film esistono davvero?

Barbie è indiscutibilmente uno dei più grandi successi del 2023. I risultati ottenuti al botteghino e il modo in cui ha conquistato il mondo intero lo ha reso, nel bene e nel male, un film epocale. Ciò che ha attirato della pellicola è stata anche l'infinita varietà di Barbie presenti.

Dopo il successo planetario del film, le grandi case di produzione stanno puntando solo al guadagno. Prima tra tutte la Mattel che vorrebbe lanciare un franchise stile MCU. Uno degli elementi più forti di Barbie, apprezzato sia dal pubblico generalista che dalla critica, è stato il modo in cui sono riusciti ad inserire perfettamente nel contesto di Barbieland una marea di versioni della bambola, partendo dalla Barbie stereotipata fino ad arrivare alle versioni ritirate dal commercio per motivi più o meno validi.

Barbieland è la casa di bambole uguali ma, allo stesso tempo, totalmente diverse tra loro. La protagonista, interpretata da Margot Robbie, non è altro che la rappresentazione classica del personaggio. Nel film sono presenti ben 18 tipi di Barbie differenti che sono solo una piccola parte di quelle che, nel corso della sua storia, sono realmente state prodotte dalla Mattel. Dal 1959, anno del lancio del prodotto, ad oggi sono state messe in commercio ben 250 versioni differenti di Barbie che variano per abbigliamento, mestiere o modo di vivere la propria vita.

La presenza di tutte queste bambole rende Barbie un film colmo di easter-egg anche riguardo i giocattoli che molto spesso venivano venduti in coordinato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!