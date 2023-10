Barbie: la bambola del Ken di Ryan Gosling è finalmente realtà

Tra i sorprendenti meme del Barbenheimer e i plausi generali di pubblico e critica, Barbie è, senza dubbio, il successo (meta)cinematografico più clamoroso del 2023.

Il film di Greta Gerwig, nonostante siano passati mesi dalla sua uscita in sala, continua nella sua marcia trionfale con destinazione Oscar e il merchandising, da decenni, è diventato parte integrante della campagna pubblicitaria di un'opera, coinvolgendo il pubblico di ogni età ed avvicinandolo alla dimensione cinematografica del prodotto.

È lapalissiano: quale miglior occasione di un film sulle bambole per realizzare e commercializzare... altre bambole? La Mattel ci ha visto lungo e nelle ultime ore ha annunciato il rilascio dell'attesa Kenough Doll, il giocattolo ispirato al Ken interpretato magistralmente da Ryan Gosling.

Oltre al viso che ricorda da vicino i tratti somatici del celebre attore di La La Land e Drive, il modellino sfoggia la felpa multicolor con l'ormai iconica frase "I am Kenough" ammirata nella pellicola. Quella in questione è una delle poche bambole realizzate per cavalcare il successo del film, insieme alla "Barbie stereotipo" di Margot Robbie e la "Barbie stramba" di Kate McKinnon.

Il nuovo Ken si preannuncia essere già un trionfo commerciale e proprio per questo motivo non è da escludere l'ipotesi dell'annuncio di nuove bambole a tema nei prossimi mesi. Sembra che niente e nessuno sia in grado di placare l'onda travolgente del film, divenuto il maggiore incasso della storia di Warner Bros: eppure, sapevate che Noam Baumbach era scettico su Barbie? A posteriori, possiamo solo essere contenti che lo sceneggiatore abbia messo da parte ogni eventuale dubbio!