Barbie avrà un sequel? Lo rivela la protagonista Margot Robbie

L'attrice e produttrice Margot Robbie è tornato a parlare di Barbie di Greta Gerwig, il più grande successo commerciale del 2023, commentando la speranza dei fan di vedere molto presto un sequel.

Parlando con AP Entertainment, Margot Robbie ha spiegato che al momento non ci sono piani per un sequel di Barbie, e che la regista Greta Gerwig ha inserito tutte le sue idee nel film arrivato nelle sale di tutto il mondo lo scorso luglio. Ovviamente l'attrice e produttrice non ha escluso nulla, e Warner Bros difficilmente rinuncerà ad un nuovo capitolo visto il record di 1,4 miliardi di dollari incassati a livello globale dal primo episodio, ma almeno per ora secondo Margot Robbie non sono in cantiere nuovi film.

"Penso che abbiamo messo tutto in questo primo capitolo. Non l'abbiamo costruito per essere una trilogia o qualcosa del genere", ha spiegato Robbie. "Sostanzialmente, Greta ha inserito tutte le sue idee per un film su Barbie in questa produzione, quindi non riesco ad immaginare cosa potrebbe succedere in un ipotetico sequel, perché non ne abbiamo mai parlato". Sul successo planetario ottenuto da Barbie, l'attrice ha aggiunto: "La cosa più importante per me è stata dimostrare che i film originali possono ancora ottenere un enorme successo al botteghino: Non dobbiamo fare per forza sequel, prequel o remake, anche un film totalmente originale può diventare un fenomeno."

Se cercate un 'sequel' di Barbie, scoprite il nuovo film originale Barbenheimer, che racconterà la storia di un gruppo di Barbie intenzionato a costruire una bomba atomica per spazzare via l'umanità, colpevole di averle trattate male.