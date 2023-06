Barbie avrà un sequel? Margot Robbie e Mattel ne hanno parlato

Manca ormai poco all'arrivo di Barbie al cinema, ma il film di Greta Gerwig si prefigura già come uno dei grandi successi commerciali di quest'anno, al di là di qualunque dovesse essere il parere della critica: in casi come questo, dunque, sorge spontanea la domanda circa la possibilità di uno o più sequel.

Possibilità che, in effetti, all'intero della produzione stanno vagliando eccome: a rivelarlo, dopo essere apparsa in video per annunciare l'inizio del tour promozionale di Barbie, è stata la stessa Margot Robbie, che però ha preferito andarci cauta sulle reali possibilità che il film in uscita a luglio si riveli il primo di una serie.

"Da questo punto in poi le cose possono andare in milioni di modi diversi. Ma penso che rischi di infilarti in una trappola nel momento in cui provi a metter su il primo film pensando già ai prossimi sequel" sono state le parole dell'attrice, a cui ha fatto eco il CEO di Mattel Ynon Kreiz: "Stiamo cercando di produrre film che siano dei veri eventi culturali. Se riesci a convincere artisti come Greta e Noah ad abbracciare quest'opportunità dandogli libertà creativa, allora puoi avere un impatto importante".

Difficile, comunque, intuire quale sia il potenziale per un sequel basandoci soltanto su quanto visto nel trailer: per saperne di più, ci toccherà attendere le prossime settimane! Scopriamo, intanto, quanti ciak ha richiesto la sequenza iniziale di Barbie.