Barbie avrà un sequel? Greta Gerwig: 'Devo trovare la corrente giusta'

Nei sogni di Greta Gerwig Barbie verrà ricordato per decenni: è ancora troppo presto per dirlo, ma gli incassi record, I'm Just Ken e la Barbie di Margot Robbie non si dimenticano facilmente. Ma c'è la possibilità di un sequel che solidifichi questo successo e lo trasformi in una saga nel Mattel-Verse?

Greta Gerwig non è del tutto convinta. O meglio crede che ne varrà la pena solo se trovato il giusto percorso: "Penso che con Barbie, la storia dietro fosse: 'Amo Barbie' - ha detto la regista a Variety - Ricordo che andavo a Toys R Us e guardavo le Barbie, adoravo i loro capelli. E amavo tutto di loro. Trovo che questa sia la storia, questa sia la storia generazionale... cerco sempre di trovare quella giusta corrente dove incanalare il film. Se la troverò anche per il sequel, si farà - ha sottolineato Greta Gerwig -Se non la troverò no".

Sta tutto nelle mani della regista di Lady Bird che, però, sarà impegnata un bel po' con i film reboot de Le Cronache di Narnia per Netflix. Ma l'ipotesi di Barbie 2 sembrerebbe molto, molto lontana: Margot Robbie non è convinta di un sequel di Barbie e il rischio di trascinare per un secondo film una storia bella che finita è altissimo. Un probabile secondo film potrebbe raccontare le avventure di Margot Robbie come donna reale, approfondendo tutte le difficoltà di cui la bambola Mattel non si faceva carico a Barbie Land: ma abbiamo davvero bisogno di un sequel di Barbie? Probabilmente no.