Barbie: un'attrice di Avengers raggiunge Margot Robbie e Ryan Gosling nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline, Ariana Greenblatt si è unita al cast di Barbie, film basato sul celebre giocattolo creato da Mattel e prodotto dalla Warner Bros. La giovanissima attrice, classe 2007, è nota per aver preso parte al film campione d'incassi globale dei Marvel Studios Avengers: Endgame, dove aveva il ruolo della piccola Gamora.

Greenblatt è l'ultima a entrare nel ricchissimo cast di Barbie che vedrà protagonista Margot Robbie; al suo fianco sono già stati ingaggiati Ryan Gosling, America Ferrara, Kate McKinnon e Simu Liu. Robbie interpreterà Barbie mentre Gosling sarà Ken, il fedele e storico partner della bambola. Alla regia della pellicola troviamo Greta Gerwig, che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Per la Gerwig sarà la terza regia di un lungometraggio dopo l'esordio con Lady Bird e il successivo adattamento di Piccole Donne.

Oltre a comparire in Avengers: Endgame, Greenblatt sarà anche in Borderlands, adattamento del videogame diretto da Eli Roth e con Cate Blanchett protagonista; così come la vedremo nel thriller di Sony Pictures, 65, insieme ad Adam Driver.

Il progetto è in lavorazione da diversi anni, e precedentemente in fase di sviluppo sotto il marchio Sony con Amy Pascal tra i suoi produttori. Tuttavia, nel 2018 i diritti sono tornati alla Mattel, la casa produttrice della mitica Barbie, che ha ora una divisione tutta sua dedicata alla realizzazione di pellicole ispirata ai suoi prodotti, la Mattel Films. Questa, in collaborazione con Warner Bros. Pictures e LuckyChap Entertainment (casa di produzione di Margot Robbie) porteranno finalmente al cinema il lungometraggio che tutt'ora porta la firma dei diversi sceneggiatori che si sono susseguiti (Hilary Winston, Bert V. Royal, Kim Caramele, Jenny Bicks, Lindsey Beer e Diablo Cody).