Barbie, arrivano i nuovi character poster delle American Girls di Saturday Night Live!

Altro che Barbie di Greta Gerwig: SNL ha pubblicato su Instagram il trailer di un nuovo sketch in cui figurano delle bambole storicamente accurate: American Girl, e insieme a quello anche i loro nuovi character poster.

"Questa ragazza americana ha seppellito sua madre nel cimitero della chiesa." (Ana de Armas)

"Questa ragazza americana è malata." (Sarah Squirm)

"Il padre di questa ragazza americana è un prigioniero di guerra." (Molly Kearney)

"Questa ragazza americana non sa quand'è il suo compleanno." (Ego Nwodim)

"Questa ragazza americana ha visto i suoi genitori morire su una barca." (Chloe Fineman)

"La migliore amica di questa ragazza americana è morta di colera." (Heidi Gardner)

Queste le descrizioni delle nuove sei protagoniste di uno degli ultimi sketch di Saturday Night Live. Come avrete potuto vedere, tra il cast è presente anche Ana de Armas, ultimamente protagonista di Ghosted insieme a Chris Evans. Il film tratta la storia di Jack (Chris Evans) e di Sadie, la De Armas. Quest'ultima "ghosterà" Jack, per poi rivelarsi una giovane agente della C.I.A ricercata e in pericolo.

Ultimamente SNL si è superato con il suo sketch su Funky Kong, interpretato da Kenan Thompson. Fratello di Donkey Kong, il personaggio si lamenta per la sua scarna presenza in un film con un incasso così elevato, e cerca di darsi una spiegazione al riguardo.