Barbie, arriva il nuovo 'selfie generator' per celebrare l'uscita del trailer!

Barbie è uno dei film più attesi dell'anno. La pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling è uno dei titoli di punta della Warner che sta puntando molto anche su iniziative capaci di coinvolgere il pubblico. Per primo il nuovo "selfie generator" per rendere gli spettatori protagonisti.

La nuova campagna permette di poter scattare o caricare una foto in modo da realizzare un poster personale del film capace di trasformare tutti in "stile Barbie". L'iniziativa è ispirata alle locandine del film da poco pubblicate che mostrano non solo i tradizionali delle bambole della Mattel anche delle versioni diverse e più variegate dei personaggi. Nel nuovo trailer di Barbie si preannuncia il racconto di un vero e proprio universo.

La pellicola diretta da Greta Gerwig e scritta dalla regista insieme al compagno Noah Baumbach è ispirata al giocattolo che ha ispirato ed accompagnato intere generazioni e che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi, aggiornandosi in base ai tempi moderni e alle tendenze. Con molta probabilità la possibilità di vedere tantissime versioni di Barbie e Ken darà modo al pubblico di esplorare personaggi differenti e che, ovviamente, riuscire a portare avanti una forte critica sociale marchio di fabbrica della regista.

I character poster di Barbie hanno confermato la presenza di Dua Lipa in versione "sirena" di Barbie segnano uno dei primi ruoli cinematografici della celebre popstar. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!