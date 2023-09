Barbie arriva in digitale in Italia: quando e dove acquistare il film con Margot Robbie

Proprio nel giorno in cui Barbie ha superato La vita è bella al box office italiano, riscrivendo ancora una volta la classifica dei maggiori successi del nostro mercato, Warner Bros Italia ci ha comunicato la data d'uscita in digitale per il film prodotto e interpretato da Margot Robbie.

Mentre il film numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures, co-scritto e diretto da Greta Gerwig, continua a dominare il box office con oltre 1,38 miliardi di dollari in tutto il mondo, Warner Bros Italia fa sapere che Barbie sarà disponibile in digitale in Italia a partire da martedì 12 settembre: il film uscirà per l’acquisto e il noleggio premium su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Il viaggio a Barbie Land continua, dunque: il film campione d'incassi continuerà a generare profitto con le vendite e il noleggio digitale, in attesa del lancio in streaming e delle edizioni home-video fisiche. Ricordiamo che la commedia fantasy di Warner Bros finora ha generato un totale di 1,38 miliardi di dollari al botteghino globale, e nei giorni scorsi è diventato il miglior incasso del 2023 superando Super Mario Bros, fermo a quota 1,36 miliardi: al momento della stesura di questo articolo, Barbie ha incassato un totale di 612 milioni di dollari in Nord America, e ben 771 milioni di dollari dal resto dei mercati internazionali.

Nel corso della sua run nelle sale, Barbie è rimasto il film n. 1 per quattro fine settimana consecutivi ed è diventato anche il film di maggior successo della storia centenaria di Warner Bros., avendo superato il precedente record detenuto da Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, fermo a quota 1,34 miliardi di dollari dal 2011.