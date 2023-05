Barbie, arriva la canzone di Dua Lipa! L'annuncio della popstar sui social

Il conto alla rovescia scorre veloce: tra poche settimane potremo finalmente ammirare il lavoro svolto da Greta Gerwig e Noah Baumbach su questo tanto chiacchierato Barbie, ma fino ad allora le anticipazioni saranno ovviamente il nostro pane quotidiano e, come sempre in questi casi, non si limiteranno al solo cinema.

Mentre John Cena parla del suo coinvolgimento in Barbie, infatti, a concederci qualcosa di (non esattamente) inaspettato è proprio una delle protagoniste del film: stiamo parlando di Dua Lipa, che come ormai saprete darà volto a una delle tante Barbie chiamate in causa e il cui contributo, abbastanza prevedibilmente, non si limiterà alla sola comparsa sullo schermo.

Con un brevissimo teaser pubblicato su Instagram, infatti, la celebre popstar ha annunciato l'arrivo di una canzone scritta per il film con Margot Robbie e Ryan Gosling: il video non ci mostra altro che la cantante di Levitating intenta a mandare un bacio agli spettatori per poi concludere con un'inquadratura sul suo piede, ma non manca di rivelarci il titolo del brano (Dance the Night) e la sua data d'uscita, prevista per il 26 maggio.

Ancora pochi giorni, dunque, e potremo dare un primo sguardo (pardon, ascolto!) al film che promette di segnare insieme a Oppenheimer l'estate in arrivo: aspettando Dua Lipa, comunque, ecco quali sono stati i momenti più duri per Simu Liu sul set di Barbie.