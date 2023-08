Barbie è appena diventato il più grande successo box office della storia di Warner Bros

Ora è ufficiale: Barbie ha superato Il cavaliere oscuro e stabilito un nuovo record di tutti i tempi negli incassi domestici di Warner Bros, affidando alla storia del prestigioso studio cinematografico creato dai fratelli Warner un nuovo re del box office, anzi...una regina.

Con un botteghino nazionale di 537,4 milioni di dollari, il film prodotto da Margot Robbie ha scalzato ufficialmente il precedente campione dello studio, Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, che nel 2008 aveva incassato 534,9 milioni di dollari. Barbie ha superato il mezzo miliardo negli Stati Uniti e in Canada alla fine della scorsa settimana nel suo 22esimo giorno di uscita, battendo in velocità un mostro delle accelerazioni come Top Gun: Maverick (che l'anno scorso aveva impiegato 30 giorni) e il film di Super Mario Bros (31 giorni). Ora Barbie è uno dei 20 film nella storia del botteghino nazionale ad aver incassato oltre 500 milioni di dollari.

Nel frattempo, la sua corsa a livello globale si avvicina a 1,2 miliardi: allargando i confini a tutti i mercati del mondo, Barbie è il secondo film di maggior incasso nella storia di Warner Bros, dietro solo a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: a quota 1,34 miliardi di dollari, però, l'ultimo capitolo della saga magica creata da JK Rowling ha letteralmente i giorni contati.

Come riportato in precedenza, tra la miriade di record che Barbie ha infranto il film è anche diventato quello con il maggior incasso di sempre per una regista donna al botteghino nazionale, superando i 477,4 milioni di dollari di Frozen II, che è stato co-diretto da Jennifer Lee. Il conteggio globale di Barbie la rende anche il film live-action con il maggior incasso di una regista donna al botteghino, superando il guadagno di Captain Marvel (1,13 miliardi), co-diretto da Anna Boden.

