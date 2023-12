Barbie, Anne Hathaway loda Margot Robbie: 'Per fortuna il mio film non è mai stato fatto'

Margot Robbie ha grandi piani per lei e Greta Gerwig dopo Barbie, e anche Anne Hathaway ha lodato la performance di Margot Robbie all’interno della pellicola.

Non tutti sapranno che Anne Hathaway era al centro di un progetto per la realizzazione di un film di Barbie, un’idea che purtroppo non vide mai la luce. Ma durante un episodio dell’Happy Sad confused podcast, l’attrice è sembrata quasi contenta che il progetto che la vedeva come protagonista non sia andato in porto, e ha lodato Margot Robbie per la sua interpretazione.

“Ciò che è così eccitante di quello che Greta Gerwig, Margot e quel team fenomenale hanno fatto è che hanno centrato il bersaglio. Il bersaglio ha fatto sì che il mondo intero raggiungesse questo livello di estasi. Ora immaginate quella versione (Riferendosi alla versione iniziale con lei protagonista) ... tutta quell'energia, quell'attesa, quell'emozione... non era la versione giusta. In realtà la considero una fortuna (che non sia stata realizzata). Margot è sublime. Quello che sta facendo come persona creativa e produttrice è così eccitante e stimolante. I muri che hanno abbattuto con 'Barbie' e che hanno mantenuto in piedi certe narrazioni che non hanno permesso lo sviluppo di opportunità per così tante persone... li hanno tirati giù! Come spettatrice cinematografica e come donna che lavora a Hollywood da quando ero bambina, sono entusiasta di questo sviluppo. Se credessi che la versione a cui ero legata avrebbe potuto fare altrettanto, forse la penserei diversamente, ma credo sinceramente che il loro film fosse la migliore versione possibile. È facile essere entusiasti e felici (per loro). Adoro guardare le donne che fanno faville. Fare così bene, in modo così innegabile, per potere superare nuovi record! Penso che probabilmente le cose miglioreranno”.

