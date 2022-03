Barbie, Amy Schumer spiega il suo addio: 'Alla Sony non piaceva la mia idea del film'

Quando il progetto del film in live-action sulla celebre bambola Barbie era in mano a Sony Pictures, la parte di protagonista era stata affidata all'attrice e comica Amy Schumer, che aveva firmato anche per co-scrivere la sceneggiatura. Tuttavia, poco tempo dopo Schumer abbandonò per conflitti nel suo calendario, ma non fu quello il motivo.

All'epoca del suo addio, infatti, venne dichiarato che il problema principale erano i conflitti nel calendario dell'attrice che le avrebbero impedito di prendere parte alle riprese. Nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, però, Schumer ha rivelato la vera ragione per cui uscì dal progetto: "Non volevano assolutamente farlo nel modo in cui io volevo farlo, che era anche l'unica ragione per cui ero interessata a realizzare il film", ha spiegato la co-presentatrice degli Oscar 2022.

Secondo quanto spiegato da THR, Schumer e la sorella e partner nel progetto Kim Caramele avevano scritto la loro versione del film, in cui Barbie sarebbe stata "un'inventrice ambiziosa", con lo studio che però chiedeva che la sua invenzione fosse un tacco alto fatto di gelatina. Schumer ha anche aggiunto che per celebrare l'accordo sul film le fu inviato un paio di Manolo Blahniks. "L'idea era che questo sia quello che ogni donna debba desiderare, proprio lì, e avrei dovuto dire subito: 'Avete preso la ragazza sbagliata'".

Con l'abbandono di Schumer, nel 2018 il progetto passò nelle mani della Warner Bros. che alla fine ingaggiò Greta Gerwig alla regia e Margot Robbie come protagonista e co-produttrice. La pellicola sarà scritta da Gerwig e Noah Baumbach e nel cast di Barbie è appena entrato Simu Liu. Ryan Gosling sarà invece Ken, il partner storico di Barbie.

Al momento non abbiamo ancora una possibile data d'uscita per il film di Barbie, ma vi terremo aggiornati.