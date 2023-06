Barbie, Amy Schumer dopo il suo film mancato: 'Non vedo l'ora, sembra davvero femminista'

Il mondo intero non vede l'ora di poter scoprire il risultato degli sforzi di Greta Gerwig e Noah Baumbach su Barbie: tra coloro che attendono il film con maggior trepidazione c'è inevitabilmente Amy Schumer, il cui destino, come probabilmente ricorderete, fu lì per incrociare quello della celebre bambola solo pochi anni fa.

Schumer abbandonò infatti l'idea di un film su Barbie nel 2016 per divergenze creative con la produzione, che all'epoca sembrava voler dar vita a qualcosa di completamente diverso da quanto fatto in occasione del film con Margot Robbie e Ryan Gosling: una posizione ribadita proprio in queste ore dall'attrice.

"Non vedo l'ora di vedere il film, sembra fantastico" sono state le parole di Schumer, che tornando a parlare del suo progetto naufragato ha poi aggiunto: "Credo dicemmo che fosse per problemi di calendario, ma sì, in realtà si trattava di divergenze creative". "Ora però c'è un nuovo team dietro tutto questo, sembra davvero femminista e io non vedo l'ora" ha quindi concluso l'attrice.

Un confronto che non potrà mai avvenire, quello tra la Barbie di Schumer e quella di Gerwig, ma che inevitabilmente continuerà ad animare le nostre discussioni in merito! Progetti mai realizzati a parte, comunque, Ncuti Gatwa ha parlato in maniera entusiasta delle sue co-star di Barbie.