Barbie, Amy Schumer dimentica il progetto fallito dopo il Barbenheimer: 'Mi è piaciuto'

Dopo pochissimi giorni dall'uscita di Barbie di Greta Gerwig e di Oppenheimer di Christopher Nolan , l'attrice Amy Schumer, ha espresso il suo giudizio nei confronti dei due film, ma anche di...Hollywood.

"Mi sono piaciuti tanto Barbie e Oppenheimer, ma avrei dovuto interpretare il ruolo di Emily Blunt. Hollywood dovrebbe fare di meglio", ha scritto Amy Schumer su Instagram con una verve decisamente comica.

La Schumer si era già dichiarata fiduciosa sull'uscita di Barbie, definendolo "fantastico" in vista della sua uscita.

L'attrice, per chi non lo sapesse, abbandonò l'idea di un film su Barbie (quando era ancora in mano alla Sony) per motivi di divergenza creativa. Così ha dichiarato in interviste recenti: "Non volevano assolutamente farlo nel modo in cui io volevo farlo, che era anche l'unica ragione per cui ero interessata a realizzare il film". Poi il progetto passò alla Warner Bros nel 2018 con regia affidata a Greta Gerwig e ruolo protagonista a Margot Robbie.

Nel frattempo Nolan descrive altre reazioni al film da parte del pubblico: “Alcune persone hanno lasciato la sala assolutamente devastate. Non riuscivano neanche a parlare. Voglio dire, c’è un elemento di terrore che risiede nella storia e scorre sottopelle. È il film più forte che abbia mai fatto”.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di Barbie. Non perdetevela!