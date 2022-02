Barbie, America Ferrera si unisce al cast del nuovo film di Greta Gerwig

Mentre Margot Robbie si prepara al ruolo di Barbie nel nuovo film dedicato all'iconica bambola di Greta Gerwig, un'altra attrice si unisce al cast: si tratta di America Ferrera.

Sicuramente parliamo di un nome che vi suonerà familiare. Ferrera, infatti, ha ultimamente lavorato alla miniserie di Apple TV+ in arrivo a Marzo, We Crashed dove ha recitato al fianco di star come Jared Leto e Anne Hathaway. Ma non solo, perché ha anche diretto e prodotto alcuni episodi delle prime due stagioni della serie Netflix Gentefied. L'attrice, regista e produttrice, è inoltre pronta a fare il suo debutto alla regia di un lungo ispirato al romanzo di Erika Sánchez I Am Not Your Perfect Mexican Daughter. E proprio questo impegno andrà a incastrarsi con la sua partecipazione al film di Gerwig, Barbie.

Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo in Barbie, ma ci aspettiamo altre novità molto presto. Infatti, dopo aver trovato il suo ken in Ryan Gosling, sembra che il film possa prendere il via, e che riceveremo dunque molti aggiornamenti in un futuro piuttosto vicino. In particolare tutti sperano di scoprire maggiori dettagli di trama, di cui non sappiamo ancora quasi nulla. Considerando che in sceneggiatura ci saranno la stessa Gerwig e Noah Baumbach, ci aspettiamo sicuramente un punto di vista originale sulla storia della celebre bambola. Staremo a vedere.