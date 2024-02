Barbie, America Ferrera non ha seguito alla lettera lo script per il suo monologo

Il monologo di America Ferrera è uno dei momenti più emozionanti e significativi di Barbie: la star, candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nei panni di Gloria, torna a parlarne durante il Jimmy Kimmel Live!

Ferrera ammette di non aver imparato a memoria lo script: "Invece di memorizzare le parole ho memorizzato le idee. Non mi piace memorizzare le battute in quel modo perchè mi blocco sul dirle in un certo modo invece di scorpire nuove cose a ogni ripresa". E il risultato è stato uno dei momenti più profondi del film di Greta Gerwig, come fa notare lo stesso Kimmel: "Penso sia uno di quei momenti nella storia del cinema che verrà sempre ricordato dalla gente" afferma il conduttore. Kimmel poi chiede a Ferrera se ricordi ancora il discorso. "No. Potrei recitarne alcune parti, ma non lo ricordo parola per parola" ammette l'attrice. Di recente America Ferrera ha preso le difese di Greta Gerwig e Margot Robbie, esprimendosi sulla loro mancata candidatura agli Oscar: "Greta ha fatto tutto quello che un regista potrebbe fare per meritarselo".

Intanto la carriera della protagonista di Ugly Betty procede a gonfie vele: l'attrice debutterà alla regia della trasposizione, prodotta da Amazon, del romanzo I Am Not Your Perfect Mexican Daughter di Erika Sànchez. Ferrera non esclude nemmeno una reunion di Ugly Betty: un progetto che verrebbe accolto con gioia sia dal cast che dai fan affezionati all'iconica serie del 2006.