Barbie, America Ferrera contro la mancata nomination Oscar a Greta Gerwig: 'Sono delusa'

America Ferrera protesta contro la decisione degli Oscardi non includere nella categoria di Miglior regia il nome di Greta Gerwig. Ferrera, candidata come Miglior attrice non protagonista per Barbie, ha espresso la sua delusione per la mancata nomination di Gerwig e per l'esclusione di Margot Robbie dalla categoria Miglior attrice.

"Greta ha fatto tutto quello che un regista potrebbe fare per meritarselo. Creare questo mondo, e prendere qualcosa che non aveva un valore intrinseco per la maggior parte delle persone e renderlo un fenomeno globale. È deludente non vederla in quella lista" ha dichiarato Ferrera a Variety. "L'obiettivo è avere registe che raccontano diversi tipi di storia che risuonano in modo diverso a livello culturale. Mi piacerebbe molto vedere ancora più film diretti da donne nella lista e vedere più registe riconosciute per aver creato il miglior cinema dell'anno" ha aggiunto l'attrice. La mancata nomination di Robbie e di Gerwig non sono le uniche ad aver sorpreso tutti: qui le altre grandi assenze più clamorose degli Oscar.

Ferrera si è espressa anche a difesa della performance di Robbie nel ruolo di Barbie: "Ciò che Margot ha raggiunto come attrice è davvero incredibile. Una delle qualità di Margot come attrice è il modo in cui fa sembrare tutto facile. E perciò la gente si fa ingannare e pensa che il lavoro che c'è dietro sia facile, ma Margot è una maga di fronte allo schermo, ed è stato uno degli onori della mia carriera poter assistere al modo in cui ha realizzato questa splendida performance. Ha messo così tanto cuore, ironia, profondità, gioia e divertimento nel personaggio. A mio avviso, è magistrale". Qui trovate tutte le nomination degli Oscar 2024.