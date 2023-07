Barbie, America Ferrera:'Ecco che cosa mi ha fatto piangere sul set'

A pochi giorni dall'uscita di Barbie, il nuovo film diretto dalla regista di Piccole donne e Lady Bird Greta Gerwig, non si placa l'uscita di interviste e materiale legato al lungometraggio. Comicbook ha intervistato America Ferrera, una delle protagoniste di Barbie, che ha raccontato un passaggio curioso della lavorazione.

Sul nostro sito potete recuperare il trailer di Barbie. Diversi momenti del film hanno permesso a Ferrera di ripensare alla propria infanzia e al fatto che Barbie è proprio quello di cui c'era bisogno per l'universo femminile:"Quello che ricordo è che camminavo nel primo giorno di riprese, probabilmente il primo ciak e Margot si svegliava a letto nel suo giorno perfetto e nel suo letto del cuore. E ho guardato lo schermo e ho iniziato a piangere. Era proprio del tipo 'Non posso credere che sia così bello e che sia così significativo, abbiamo questo film su un'icona femminile per le donne ed è il film che si merita. È il film che ci meritiamo".



La star di Ugly Betty ha sottolineato:"E ci sono aspetti positivi e negativi in lei e nel film c'è spazio per tutto questo. [...] Il fatto che questa sia la versione in cui sono strati e strati di abilità artistica è qualcosa del tipo 'Certo, ci meritiamo un film come questo, le nostre storie, le cose che amiamo e apprezziamo meritano di essere trattate così. Sono così grata a Margot e Greta per essere state loro a guidare il film".



