Barbie, America Ferrera ammette: 'Il mio guilty pleasure? Non farmi la doccia!'

Tutti noi amiamo fare qualcosa di cui un po' tendiamo a vergognarci, o che comunque riteniamo difficile da confessare ai nostri amici: sono i cosiddetti guilty pleasure, e neanche le star di Hollywood ne sono immuni! Prendiamo, ad esempio, quello rivelato da America Ferrera alle sue co-star di Barbie.

Mentre Barbie continua a scrivere la storia conquistando nuovi record al box-office, Greta Gerwig, Margot Robbie e socie si sono infatti concesse un'intervista collettiva durante la quale si è parlato anche di quelle piccole cose foriere di sensi di colpa alle quali le nostre proprio non riescono a rinunciare: tra cibo e quant'altro, dunque, è saltata fuori da parte di America Ferrera un'ammissione davvero particolare!

"Il mio guilty pleasure sarebbe (so che mi pentirò di averlo detto) non farmi la doccia per un po' di giorni" sono state le parole dell'attrice che hanno causato lo sgomento di tutte le sue colleghe, in particolare di una Margot Robbie decisamente traumatizzata: "Cosa? Non me lo sarei mai aspettata!" ha sbottato a metà tra lo scioccato e il divertito la star di C'era una Volta a Hollywood e Babylon.

Cosa dire: la sorpresa ha colto anche noi, ma se Barbie ci insegna ad accettarci con tutte le nostre differenze e le nostre particolarità sarà meglio non fare eccezioni! Guilty pleasure a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione di Barbie.