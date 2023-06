Barbie, Alexandra Shipp avverte: 'Se siete omofobi non entrate in sala'

Che Barbie non si sarebbe limitato a mostrarci la più classica delle relazioni etero tra la protagonista e il suo storico partner era tutto sommato prevedibile: a confermare la cosa è stata in queste ore Alexandra Shipp, che ha voluto lanciare un paio di avvertimenti ai potenziali spettatori del film di Greta Gerwig.

Dopo le parole di Margot Robbie su un possibile sequel di Barbie, infatti, Shipp non ha voluto utilizzare troppi giri di parole per consigliare a chiunque abbia problemi con le relazioni queer di non mettere neanche piede nella sala: il film non è evidentemente rivolto a loro.

"C'è ovviamente la classica dinamica etero tra Barbie e Ken, ma sotto la superficie ci sono un sacco di doppi sensi queer. È comunque certamente un film per tutti perché non ci sono scene, a mio parere, non adatte a qualcuno. [...] Se siete omofobi, però, non entrate in sala. Non voglio che veniate a vedere il mio film. Non posso parlare per tutti gli altri, ma da donna queer che ha delle persone queer nella sua vita... Se io ho potuto guardare per tutta la vita il Principe Azzurro svegliare la Bella Addormentata senza il suo consenso, allora voi potrete sicuramente reggere un film su Barbie" sono state le parole dell'attrice.

Vedremo, effettivamente, quanto influenti saranno tematiche di questo tipo nella storia narrata da Greta Gerwig e Noah Baumbach: queerness a parte, comunque, ecco quanto tempo hanno richiesto le riprese della sequenza iniziale di Barbie.