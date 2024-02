Barbie, gli agenti di John Cena non volevano che partecipasse! 'Ma non decidono loro'

Nel 2023 Barbie è stato il film con il maggior incasso, il film con il maggior incasso per Warner Bros. di tutti i tempi ed è uno dei titoli di punta di questa stagione dei premi che culminerà con la Notte degli Oscar. Probabilmente molti attori vorrebbero aver partecipato al film ma l'entourage di John Cena era di altro avviso.

La star di Peacemaker compare in un breve cameo al fianco di Dua Lipa ma al The Howard Stern Show, Cena ha raccontato che i suoi agenti non erano d'accordo sulla sua partecipazione:"L'agenzia segue solo ciò che conosce e ciò che conosce è 'Questa entità, questa merce gravita verso queste cose, dovremmo rimanere in questa direzione. Ma io non sono una merce. Sono un essere umano e agisco con il concetto che ogni opportunità è un'opportunità".

Nonostante per Werner Herzog vedere Barbie è stato come andare all'inferno, per John Cena l'esperienza è stata diversa e dopo aver letto la sceneggiatura di Barbie, ha fatto di tutto per partecipare:"Ho letto lo script del film e ho fatto del mio meglio per farne parte. Margot [Robbie] ha detto 'Ti faremo sirena. Sarai nel film per mezza giornata'. Ho detto 'Sì, certo'. Ma penso che la prospettiva dell'agenzia fosse 'Questo è al di sotto del tuo standard'. E lo capisco. Ma a favore dell'agenzia devo dire che hanno immediatamente acconsentito. Ho detto 'Lo faremo' ma tutto ciò che possono fare è offrire la loro visione, non prendono la decisione finale. E la loro visione era 'Veramente l'economia trickle-down [teoria che riguarda il beneficio che si ripercuote su altre persone] di questa scelta potrebbe toglierti dai ruoli priincipali'. E lo capisco, ho sempre agito con il principio che un buon lavoro ti dà un'altra possibilità".



