Barbie, che affare per Birkenstock! Vendite aumentate del 110% grazie al film

Dopo l'uscita di Barbie in sala, non sorprende che la bambola Mattel abbia riscosso un sensazionale incremento delle vendite; più inaspettato, invece, è che a subire un simile sviluppo virtuoso siano anche i Birkenstock, i sandali tedeschi che "Barbie Stramba" utilizza per convincere la protagonista a intraprendere l'avventura.

In particolare, le ricerche per le Birkenstock modello Arizona sono aumentate del +110%. A riportarlo è Lyst, la piattaforma di shopping online che monitora costantemente le preferenze dei consumatori. Da parte sua, il brand tedesco ha messo in promozione tutti i modelli rosa disponibili del catalogo, cavalcando l'onda innalzata dall'attesissima e apprezzatissima pellicola di Greta Gerwig.

Ma di quale scena stiamo parlando? La Barbie Stramba (Kate McKinnon) tenta di convincere la protagonista (Margot Robbie) di andare nel mondo reale per risolvere la situazione che l'affligge, e, nel farlo, la invita a scegliere tra i sandali tedeschi in questione e una scarpa rosa col tacco. La scena è speculare a quella di Matrix, scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski: nel film vincitore di quattro Premi Oscar, infatti, Morpheus pone il quesito della pillola rossa e della pillola blu. La prima costringe a venire a patti con la dura realtà delle cose, mentre la seconda cancellerà ogni ricordo e garantirà una tranquilla (ma fasulla) esistenza futura.

Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG è un produttore di scarpe fondato nel 1774 a Neustadt, in Germania, ed è particolarmente conosciuta per sandali e calzature composte da sughero e suole in gomma. Era il novembre 2022 quando i vecchi sandali di Steve Jobs sono stati venduti all'asta per la stratosferica cifra di 218 mila dollari.

