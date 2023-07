Barbie: ecco l'accordo segreto tra Margot Robbie e Ryan Gosling

Per Simu Liu Ryan Gosling è stato il migliore come Ken, ma non solo perché ogni membro del cast e della regia esalta l'interpretazione dell'attore, malgrado inizialmente Gosling non fosse troppo convinto di vestire i panni dell'iconico fidanzato di Barbie. A convincere l'attore non è stata altri che proprio Margot Robbie!

Ma per la partecipazione di Gosling, Robbie ha dovuto sudare sette camicie promettendo all'attore un regalo per ogni giorno di riprese. Una proposta che, come sappiamo, ha determinato il fidanzato della bambola Mattel come ad oggi lo conosciamo.

Affare fatto per Ryan Gosling che ha davvero ricevuto moltissimi regali da parte di Margot Robbie che in Barbie con la sua LuckyChap Entertainment veste anche i panni di produttrice. Ma cosa ha regalato la nostra Barbie in carne e ossa a Ken?

“Conchiglie e oggetti legati alla spiaggia, materassini, libri sportivi. Andavo nella mia roulotte - ha raccontato Ryan Gosling a Extra - e dopo un po' mi sentivo come se fossi in un negozio di Tommy Bahama (un negozio che vede articoli da spiaggia n.d.r)". Ma il pensiero di Robbie non andava soltanto al destinatario ma anche alle figlie di Gosling, decidendo dunque di regalargli anche qualche oggetto che potesse piacere alle sue bambine.

Proprio le figlie di Ryan Gosling hanno ispirato l'attore nella Kenenergy che vedremo al cinema il prossimo 20 luglio.