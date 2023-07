Barbie, 200mila spettatori vedranno nello stesso giorno anche Oppeheimer!

Insomma, Barbenheimer sta funzionando. Secondo la National Association of Theatre Owners, infatti, 200.000 fruitori hanno prenotato biglietti per Barbie ed Oppenheimer nella stessa giornata. Quella che all'inizio sembrava un semplice meme tra gli appassionati è diventato, inevitabilmente, realtà.

Mentre Barbie è diventata la miglior prevendita da Avatar: La Via dell'Acqua, entrambi i film stanno diventato due importantissimi baluardi per la sala cinematografica che quest'estate sta vivendo un nuovo rinascimento nonostante il grandissimo momento di difficoltà di Hollywood causato dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori attualmente in corso. Una replica della complessa situazione che si era già presentata nel 2008 con uno degli scioperi più complicati degli ultimi decenni.

Sia Barbie che Oppenheimer stanno ottenendo recensioni più che positive dopo le prime anteprime conquistando numeri altissimi anche su aggregatori come Rotten Tomatoes. La moda del Barbenheimer ha sicuramente aiutato i social a creare un vero e proprio trend che spinge il pubblico ad andare al cinema lo stesso giorno per entrambi i film, almeno negli USA. Situazione diversa si vivrà in Italia dove il film di Nolan arriverà a fine agosto infrangendo il sogno di milioni di fan che avrebbero voluto vedere le due pellicole lo stesso giorno.

Per aumentare la vostra fame di cinema, vi consigliamo i 5 film dell'estate 2023 da vedere assolutamente in sala. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!