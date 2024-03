Barbie 2, Warner Bros vuole il sequel: 'Parliamo sempre con Greta Gerwig'

Si continua a parlare con sempre più insistenza del sequel di Barbie di Greta Gerwig, blockbuster rivelazione del 2023 prodotto e interpretato da Margot Robbie e divenuto il maggior successo di sempre nella storia di Warner Bros.

La dirigente della Warner Bros Pam Abdy, nel corso di una recente intervista alla BBC, ha affermato che allo studio "piacerebbe realizzare un sequel di Barbie" dopo che il film originale ha incassato la bellezza di 1,45 miliardi di dollari in tutto il mondo, un risultato che ha superato il record di Harry Potter e I doni della morte: Parte 2 diventando il maggior successo Warner Bros della storia. Abdy, co-presidente e amministratore delegato della Warner Bros Motion Picture Group, ha dichiarato che "le conversazioni tra la Warner Bros e Greta Gerwig sono sempre in corso", e l'idea dello studio è quella di seguire il successo basato sulla bambola Mattel con un'altra uscita ambientata nel mondo di Barbie. Al momento tuttavia non è chiaro se e quando il sequel di Barbie verrà realizzato, dato che al momento Greta Gerwig sta lavorando al remake di Narnia per la piattaforma di streaming on demand Netflix.

Ricordiamo che Barbie sarà uno dei protagonisti degli Oscar 2024, la cui cerimonia di premiazione andrà in onda oggi nella notte italiana trama domenica 10 e lunedì 11 marzo: il film, accompagnato dalle polemiche per l'assenza di Greta Gerwig e Margot Robbie nelle categorie miglior regia e miglior protagonista, arriva con un totale di 8 nomination, inclusa quella per il miglior film e ben due candidature nella sezione della colonna sonora, una per Billie Eilish e una per Ryan Gosling, candidato anche come miglior attore non protagonista.

