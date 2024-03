Barbie 2, il sequel è una certezza? Greta Gerwig: 'Si, voglio farlo'

In questi giorni Universal ha annunciato il sequel di Super Mario Bros, ovvero il film col secondo maggior incasso mondiale del 2023, e a questo punto molti si chiedono se e quando Warner Bros risponderà con Barbie 2.

A questo proposito, vi segnaliamo che proprio in queste ore la regista Greta Gerwig ha fornito un nuovo aggiornamento di Barbie 2: durante un'intervista con Baz Bamigboye di Deadline all'after-party degli Oscar organizzato da Vanity Fair, infatti, l'autrice ha rivelato che non c'è "nessuna resistenza" da parte sua per un potenziale sequel del film interpretato e prodotto da Margot Robbie, neo-vincitore dell'Academy Award per la miglior canzone originale, 'What I Was Made For?' di Billie Eilish: "Non sto respingendo un sequel, voglio fare Barbie 2", ha ammesso la regista.

Si tratta di un nuovo importante punto di partenza per eventuali conversazioni con la Warner Bros, dato che in passato la regista aveva espresso grossa incertezza in merito ad un possibile sequel. Certo è sempre possibile che Warner Bros annunci Barbie 2 anche senza Greta Gerwig, affidando il progetto a qualcun altro, ma la speranza dei fan è quella di assistere ad un ritorno di tutti i protagonisti assoluti del successo del film originale, ovvero Greta Gerwig, Margot Robbie e Ryan Gosling.

Vi ricordiamo che il prossimo film di Greta Gerwig sarà il reboot de Le Cronache di Narnia, che sarà prodotto e distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix: la regista ha ufficialmente firmato per dirigere i primi due film della serie basata sui romanzi di CS Lewis, con le riprese che dovrebbero iniziare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.