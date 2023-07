Barbie 2 si farà? Greta Gerwig gela i fan sul sequel con Margot Robbie

Barbie continua a macinare record al box office e guardando i dati è impossibile pensare che Warner Bros e Mattel non abbiano già iniziato a considerare potenziali sequel e spin-off, ma che cosa ne pensa Greta Gerwig?

Nel corso di una recente intervista promozionale con il New York Times, la regista e co-sceneggiatrice del film prodotto e interpretato da Margot Robbie in realtà è stata molto onesta nel rispondere alla domanda che tutti si stanno facendo: dopo gli incredibili risultati ottenuti in così poco tempo al botteghino, Barbie 2 si farà? Secondo la regista al momento non ci sono piani per un secondo capitolo, e soprattutto lei personalmente ha esaurito tutte le sue idee con questo primo episodio.

"In questo momento mi sento di dire solo che tutto quello che avevo l'ho messo in questo film", ha detto Greta Gerwig, sottolineando di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi con Barbie con il primo film. "Mi sento così alla fine di ogni film, come se non avrò mai un'altra buona idea, ma anche consapevole di aver fatto tutto quello che volevo fare. Non vorrei infrangere i sogni dei fan di tutto il mondo, ma almeno per me, in questo momento, le possibilità di un sequel sono totalmente a zero."

Staremo a vedere se le cose cambieranno in un prossimo futuro, o se Warner/Mattel e la produttrice Margot Robbie decideranno di proseguire il franchise di Barbie con un'altra regista. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, scoprite tutti i record al box office stabiliti da Barbie in Italia.